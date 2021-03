Defesa Civil realiza mais de 40 vistorias por mês em imóveis de Itaboraí Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/03/2021 09:09

Itaboraí - Como forma de prevenir a ocorrência de desastres no município, a Defesa Civil de Itaboraí realiza ações de vistorias em imóveis que apresentam sinais de patologias, com o objetivo de avaliar a estrutura, as consequências de danos causados nas residências e os graus de urgência. Em média, são promovidas cerca de 40 inspeções por mês, que devem ser solicitadas pelo telefone 199.



"Tão importante quanto oferecer uma pronta resposta à população em caso de emergências é o trabalho de prevenção realizado pela Secretaria Municipal de Defesa Civil em todo o município. As vistorias são fundamentais para reduzir a incidência de tragédias decorrentes de vícios construtivos e fenômenos naturais", declarou o coronel Ricardo Nunes, secretário de Defesa Civil.



De acordo com o subsecretário da pasta, major Marlon Pina, as principais razões para requisição das vistorias são quando as edificações apresentam rachaduras, afundamento de solo ou “estalos" durante ocorrência de chuvas. A equipe, composta por um engenheiro e dois agentes, avalia os danos na estrutura e emite o parecer técnico, que pode liberar, interditar parcialmente ou condenar de forma integral o imóvel.



"Quando os agentes fazem a inspeção do imóvel, a intenção é proporcionar tranquilidade para o munícipe de Itaboraí, apontar quais os riscos que a propriedade oferece aos moradores e evitar um possível colapso estrutural", explicou o subsecretário.



Em caso de interdição total da propriedade, com risco iminente de desabamento, os moradores são retirados imediatamente do imóvel. Se os residentes não possuírem condições financeiras de buscar abrigo em outro lugar, eles são encaminhados para acompanhamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDS), por meio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).



Lá, o perfil da família é avaliado para possível recebimento de benefício eventual do Bolsa-Aluguel (Lei nº 2151/2010). Atualmente, 79 famílias do município recebem o benefício. Além disso, os moradores também são orientados e encaminhados para inscrição no Programa Minha Casa Minha Vida, através da Secretaria Municipal de Habitação e Serviços Sociais.



Para saber mais informações sobre como requerer a vistoria do imóvel, basta entrar em contato com a Defesa Civil de Itaboraí pelo número 199. Já para receber notificações sobre a possibilidade de chuvas, ventos e riscos de desastres no município, basta enviar um SMS (mensagem de texto) para o número 40199 e informar o Código de Endereçamento Postal (CEP).