O Complexo da Reta era aterrorizado pelo criminoso "BB". Foto: Pedro Conforte

Por O Dia

Publicado 04/03/2021 12:44 | Atualizado 04/03/2021 12:44

Itaboraí - O chefe do crime conhecido como "BB" foi morto na última terça-feira (02/03) e a sua ausência não fez falta nenhuma aos moradores do Complexo da Reta.

Moradores relataram a redação do Jornal O DIA que estão se sentindo aliviados com a morte do criminoso, afirmaram que ele praticava muitas crueldades aos moradores além de aterrorizar a região.



O Tenente Coronel Braga Alves, do 35 Batalhão de Itaboraí declarou a imprensa que o Complexo da Reta funciona como um entreposto das drogas para abastecer o restante do município, além de Tanguá, Cachoeira de Macacu e Silva Jardim.



O Comandante declarou também: "Apuramos que ele (o criminosos BB) usava seu poder bélico para amedrontar a população. Além disso, o tráfico da Reta está praticando os mesmos ilícitos que a milícia, controlando o gás, água e internet"



O Comandante disse também que estão planejando ações mais intensas pra coibir o tráfico de drogas na região, contando com a ajuda do setor de inteligência da Polícia.