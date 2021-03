Agentes de Endemias recebem certificação de curso de capacitação Foto: Divulgação ASCOM Itaboraí

Publicado 03/03/2021 17:24 | Atualizado 03/03/2021 17:24

Itaboraí - Dando continuidade ao projeto de formação itinerante dos profissionais de saúde do município, nesta quarta-feira (03/03), os supervisores gerais dos Agentes de Endemia da Prefeitura de Itaboraí receberam o certificado de conclusão do curso ‘Potencializando os Aspectos de Liderança’ durante uma cerimônia no salão nobre da sede do Executivo.



Respeitando todos os protocolos sanitários, a solenidade contou com a presença do secretário municipal de Saúde, Sandro Ronquetti, a subsecretária de Saúde, Ana Alice Ferreira, o superintendente de Vigilância em Saúde, Renato Botticini, o coordenador do Programa Municipal de Controle de Arbovirose, Adriano de Paula, e a presidente da Associação dos Agentes de Combate as Endemias de Itaboraí, Danielle da Silva.



“Nessa gestão vamos valorizar a formação e capacitação dos profissionais de Saúde. Nossos servidores são o legado da Saúde Pública de Itaboraí”, disse o secretário Sandro Ronquetti.



Ministrado pelo sanitarista Carlos Tadeu Trannin de Castro, o curso abordou os princípios fundamentais do Programa Nacional de Controle da Dengue, aspectos sobre Liderança e referências históricas e institucionais em Saúde Pública.



E teve como objetivo incentivar a educação permanente dos profissionais de saúde de Itaboraí para consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde e Núcleo de Educação Permanente do município.