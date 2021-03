Mulher presa por roubo de caminhões Foto: Divulgação 71 DP Itaborai

Por O Dia

Publicado 05/03/2021 13:50 | Atualizado 05/03/2021 14:43

Itaboraí - Na manhã desta sexta-feira (05/02) uma mulher foi presa por roubo de caminhões e suas respectivas cargas, além de sequestrar mantendo vários caminhoneiros em cárcere privado.



A mulher, identificada como Marupiara Ramos Jardim, atraia os caminhoneiros através de aplicativos específicos para transporte de cargas, um dos mais conhecidos e utilizados é o FRETEBRAS, os profissionais chegavam então no local combinado onde existia uma suposta empresa que ia contratar os serviços de frete, e ali eram rendidos, e levados para uma comunidade na divisa com Itaborai e São Gonçalo onde suas contas bancárias e cartões de crédito e débito eram zerados.



Os motoristas ficavam no cativeiro e só eram libertados após os caminhões serem levados até o Paraguai para pagamento de drogas e armas que eram enviadas para as facções do Comando Vermelho de Itaboraí e São Gonçalo.



A criminosa foi presa na comunidade de Santa Luzia na BR-101 na divisa de Itaboraí com São Gonçalo, e dentro do veículo que ela utilizava foi encontrado e apreendido um carregador de fuzil 556 com 20 munições e 1 rádio transmissor.



O crime foi investigado pela 71ª DP de Itaboraí aonde a meliante deu entrada.



Ela será transferida para o sistema prisional onde aguardará julgamento.



Que essa reportagem sirva de alerta ao Caminhoneiros a ficarem atentos a chamados parecidos, todo cuidado é pouco.