Publicado 04/03/2021 14:42 | Atualizado 04/03/2021 14:51

Itaboraí - As sete unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) em Itaboraí agora possuem novas áreas de abrangência. A alteração entrou em vigor na última segunda-feira (01/03) e foi publicada no Diário Oficial. De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDS), a medida visa facilitar o acesso dos usuários aos equipamentos através da oferta e garantia dos serviços sócio assistenciais.



A unidade com maior área de abrangência é o CRAS Apolo, localizado na Rua Antonieta Rodrigues Viana, no Apollo II. Com a mudança, o equipamento passou a atender 28 regiões. Em seguida, o CRAS Reta (27), CRAS Cabuçu (16), CRAS Ampliação (16), CRAS Itambi (16), CRAS Visconde (15) e CRAS Jardim Imperial (12). O horário atendimento em todos os locais é de 8h às 15h.



“Com as novas áreas de abrangência, vamos conseguir levar os serviços prestados pelas unidades do CRAS para mais regiões de todo o município. Itaboraí tem gestão plena nos critérios do Sistema Único de Assistência Social, com a oferta dos serviços socioassistenciais de proteção social básica e especial de média e alta complexidade”, afirmou o secretário municipal de Desenvolvimento Social, Marcos Araújo.



Confira as novas áreas de abrangência:



CRAS Apolo: Aldeia da Prata; Apolo II; Bela Vista; Boa Vista; Fátima; Helianópolis; Shangrilá; Jardim das Acácias; Jardim Floresta; Jardim Maicon; Jardim Miramar; Jardim Paulista; Jardim Planalto; Jardim Progresso; Jardim Teresópolis; Manilha; Marambaia; Monte Verde; New Park; Nova Capital; Novo Horizonte; Santo Antônio; Três Pontes; Granjas Cabuçu; Sapê; Vila Brasil; Vila Gabriela I; Vila Gabriela II.



CRAS Cabuçu: Cabuçu; São Miguel; Mangueira; Chácara São Miguel; Largo São Sebastião; Recanto dos Magalhães; Badureco; Penedo; Vila Verde I; Vila Verde II; Pitangas; Vila Tatiana; Loteamento Sandra Regina; São José; Serrinha; Curuzu.



CRAS Jardim Imperial: Areal; Campo Lindo; Barreiro; Bonfim; Itaboraí – Centro; Jardim Ferma; Jardim Imperial; Nancilândia; Retiro; Sem Terra; Sossego; Vila Rica.



CRAS Ampliação: Ampliação; Calundu; Caluge; Dona Lucinda; Joaquim de Oliveira; Nova Cidade; Outeiro das Pedras; Retiro São Joaquim; Rio Várzea; Santo Expedito; Quissamã; Pacheco; Beira Rio; Perobas; Fonte dos Bambus; Granja Marisol.



CRAS Itambi: Bacia; Bairro Amaral; Gebara I; Gebara II; Grande Rio; Iamagata; Itambí; Jardim Itambí; Jardim Santa Luzia; João Caetano; Morada do Sol I; Morada do Sol II; Parque Aurora; Rio Fundo; Vila Itambí; Village do Sol.



CRAS Reta: Agro Brasil; Alto do Jacú; Chácara Iguá; Chácara Bela Vista; Colônia; Conjunto Habitacional Neuza Brizola; Duques; Engenho Velho; Horto Florestal; Itapacorá; Itaville; Jacuba; Lili; Lobos; Loteamento Santo Antônio; Montevidiu; Muriqui; Parque Industrial; Parque Nova Friburgo; Quinta dos Colibris; Reta Nova; Reta Velha; Sambaetiba; Venda das Pedras; Vila Esperança; Vila Progresso; Pico



CRAS Visconde: Bacia; Beco do Silva; Bolívia; City Areal; Jardim Itamarati; Jockey Clube; Madureira; Maravilha; Nossa Senhora da Conceição; Nova Aliança; Porto das Caixas; Usina; Vila Esperança; Vila Moraes; Vila Portuense.