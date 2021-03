35º BPM de Itaboraí Foto: Retirada da Internet

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 11:40

Itaboraí - Policiais Militares do 35º Batalhão, de Itaboraí, prenderam na tarde de ontem, o líder do tráfico de drogas no Bairro Venda das Pedras e Comunidade da Reta, identificado como Ellivelthon, de 28 anos, conhecido pelo apelido "BB".

Os PM'S realizavam uma operação para cobrir um roubo de cargas na Área da Mata, próximo ao Comperj, no Alto do Jacu e ao chegarem no bairro Esperança, foram recebidos a tiros por traficantes fortemente armados com fuzis. Os policiais realizaram um cerco tático e encontraram um veículo Fiat Toro, de cor azul, ano 2021, sem placa e o condutor era o líder do tráfico, Ellivelthon. Durante a abordagem o traficante reagiu e foi baleado assim como seu comparsa que estava no banco de passageiro e não foi identificado.

A PM acionou o socorro para os dois homens baleados após o cessar fogo. Além do carro recuperado, os policiais apreenderam uma pistola Glock, calibre .040, sem numeração, utilizada pelo criminoso para atacar os policiais.

Segundo a PM, Ellivelthon é considerado um "elemento de alta periculosidade" e que ele "implantava o terror na comunidade", ostentando diversas armas, além de possuir várias anotações criminais, inclusive um mandado de prisão em aberto.

