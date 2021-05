Ao todo, cinco pessoas já foram presas em ações contra a quadrilha Reprodução

Publicado 21/05/2021 15:33 | Atualizado 21/05/2021 16:24

Rio - Uma operação realizada na manhã desta sexta-feira (21) desarticulou parte de uma quadrilha especializada em sequestros seguidos de extorsão, nas cidades de Itaboraí e São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. A ação foi realizada em conjunto entre a Delegacia Antissequestro (DAS) e a 71ª DP (Itaboraí), com apoio da 77ª DP (Icaraí).



De acordo com a Polícia Civil, o alvo da ação foi o local conhecido como "quartel-general" da quadrilha, no bairro Marambaia, divisa entre São Gonçalo e Itaboraí. No local, os agentes encontraram e prenderam três acusados de integrarem o bando. Eles foram identificados pela equipe como Guilherme Barbosa dos Santos conhecido como Guimi, Wanderson Nunes do Nascimento, ou Toti, e Sávio Batista Maciel, também chamado de Orelha.

No dia 13 de maio, Cleyton Ibiapina Bastos e o pai, Rogério Bastos, também investigados por envolvimento com a quadrilha, foram presos pela Polícia Militar em uma ação realizada em São Gonçalo.



Segundo os agentes, objetos das vítimas dos sequestros foram encontrados no local, entre eles uma câmera fotográfica e uma camiseta que um dos criminosos estava usando no momento da prisão.



As investigações apontam que os principais alvos da quadrilha são comerciantes da região central de São Gonçalo e Itaboraí. A Polícia Civil informou que a Delegacia Antissequestro e a 71ª DP conduzem inquéritos para apurar a atuação do grupo criminoso. A instituição também destacou que as investigações seguem em andamento para identificar e prender outros membros do bando.