Ministério Público do RioDivulgação - Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 15:59

Rio - O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou, nesta quinta-feira, uma mulher por injúria racial em Rio das Ostras, Região dos Lagos. No dia 29 de abril, Claudia Beraldi Kaminski agrediu verbalmente um homem e a filha, 8 anos, no bairro Ouro Verde. As identidades das vítimas não foram divulgadas.

O homem foi agredido por Claudia por não estar usando máscara de proteção contra a covid-19 na rua. A mulher chegou a pegar um pedaço de madeira e a atirar pedras em direção aos dois. O homem pediu que ela os deixasse em paz e ela tentou agredi-lo.

O promotor de Justiça Guilherme Quintas entendeu que o caso foi um crime penal e que atenta contra o valores sociais do Estado de Democrático de Direito. Por isso, um processo na esfera civil não seria suficiente para reparar as vítimas.