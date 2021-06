Operação mira assaltantes de residências no interior do Estado do Rio - Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 07:37 | Atualizado 10/06/2021 08:06

Rio - O Ministério Público do Rio (MPRJ) e a Polícia Civil fazem nesta quinta-feira uma operação contra uma quadrilha criminosa que atua entre a cidade de Paraíba do Sul, na Região Médio Paraíba do Estado do Rio, e em Minas Gerais. Segundo investigações, o grupo é responsável por diversos roubos de residências. Até às 8h, oito pessoas tinham sido presas.

Agentes da 107ª DP (Paraíba do Sul) e promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) cumprem mandados de prisão e busca e apreensão com o apoio da PM, da polícia de Minas Gerais e da Polícia Rodoviária Federal.

A investigação teve inicio após um roubo milionário com emprego de arma de fogo praticado pelo grupo em uma residência em Paraíba do Sul, na fronteira com Minas. Durante a apuração foi possível identificar alguns autores do crime, bem como outros que possivelmente atuam em conjunto com eles.

A apuração aponta para a existência de uma quadrilha perigosa, dedicada ao roubo de residências, com emprego de armas de fogo. Suas atividades indicam que o grupo não pretende cessar as ações criminosas, conforme verificou-se nas investigações e através de diligências de campo realizadas pela Polícia Civil mineira.

Diante do apurado e para a continuidade da investigação, o MPRJ requereu à Justiça os mandados de busca e a prisão cautelar dos criminosos já identificados, medida considerada imprescindível para viabilizar a identificação dos demais autores dos roubos e a formalização da denúncia. As medidas foram deferidas pela 1ª Vara da Comarca de Paraíba do Sul.