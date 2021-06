Carvoaria clandestina foi desativada após denúncias - Divulgação/Disque Denúncia

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 14:46 | Atualizado 11/06/2021 14:56

Rio - Policiais desativaram uma carvoaria clandestina, na manhã desta sexta-feira (11), em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. Os agentes chegaram ao local após denúncias feitas ao Linha Verde (0300 253 1177) – programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente.



Segundo as informações repassadas pelo projeto, duas denúncias feitas no fim de maio mencionavam a existência da carvoaria próximo a Rua Cafelândia. Agentes do Comando de Polícia Ambiental chegaram ao local e identificaram pelo menos 6 fornos de barro utilizados para transformar madeira em carvão, um desses, inclusive, encontrava-se em funcionamento. Os policiais informaram que, diariamente, vários caminhões se aproximavam do local trazendo troncos e madeiras picadas para serem levados aos fornos.

Pelo menos 30 sacos com carvão foram apreendidos. O material seria vendido por R$ 50 cada. Dois suspeitos, que informaram ser empregados, foram encontrados no local. Segundo a dupla, os donos não estavam. Eles foram encaminhados à delegacia para prestarem esclarecimentos.

Desde o ano passado, o programa já recebeu 30 denúncias sobre carvoarias clandestinas. O Linha Verde reforça o pedido à população que continue denunciando crimes ambientais em todo o Estado do Rio através dos telefones 0300 253 1177 (interior, custo de ligação local) ou 2253 1177 (capital), além do aplicativo “Disque Denúncia RJ” disponível para celulares, em que é possível enviar fotos e vídeos, com a garantia do anonimato. Há também a página no facebook, www.facebook.com/linhaverdedd ou ainda o site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br).