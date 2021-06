Aaron Archanjo, de 22 anos, era filho do vice-presidente da Federação Estadual de Atletismo, Jorge Archanjo - Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 13:21 | Atualizado 11/06/2021 13:42

Rio - Um jovem, de 22 anos, vítima de uma tentativa de assalto há quase um mês, morreu nesta quarta-feira, no Hospital Casa de Portugal, no Rio Comprido, na Zona Norte. O estudante Aaron Archanjo estava internado na unidade de saúde desde o dia 15 de maio, quando o caso aconteceu no Engenho de Dentro.