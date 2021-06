O deputado federal Alessandro Molon, presidente da Alerj, André Ceciliano, ex-presidente Lula, presidente do PT, Gleisi Roffmann e deputados Marcelo Freixo e Jandira Feghali - Divulgação/Ricardo Stuckert

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 12:17 | Atualizado 11/06/2021 12:32

Rio - O campo da esquerda repercute na manhã desta sexta-feira o anúncio de saída do deputado federal Marcelo Freixo do Psol , partido pelo qual se elegeu deputado estadual e se candidatou a prefeito por duas vezes. O parlamentar disse em entrevista à revista Veja que vai se filiar ao PSB e construir uma candidatura, que incluirá o ex-ministro da Defesa do governo Temer Raul Jungmann para o programa de Segurança. A economista Laura Carvalho e André Lara Resende trabalham no plano de recuperação do estado da candidatura.

Depois de lamentar a saída do partido e desejar felicidades ao ex-correligonário, o deputado federal Glauber Braga (Psol) disse que a tragetória política de Freixo ficou imcompatível com o partido.

"Acabo de ler entrevista de Freixo na Veja. Os caminhos ficaram mesmo incompatíveis. Se o seu programa é construído pelo ministro de segurança de Temer, da intervenção no RJ, de fato o rumo escolhido está longe do nosso. Na época, Jungmann disse da intervenção: 'sucesso", escreveu em sua conta no Twitter.

A vereadora do Rio pelo PT Tainá de Paula manifestou apoio ao deputado, que foi derrotado por duas vezes em campanhas para a Prefeitura do Rio. "Deputado Marcelo Freixo é referência na política para minha geração. Linha justa para lutar por um Brasil radicalmente democrático. Duro demais sair de um partido como o Psol, combativo e necessário, mas é preciso esforços urgentes de ampliação. Uh, é o Freixo!", afirmou Tainá.

O deputado federal do PT Paulo Teixeira desejou boa sorte a Freixo. "Freixo deixa o PSOL. Boa sorte na nova casa", publicou em suas redes sociais.

A vereadora do Rio, Monica Benício (Psol) manifestou "muita tristeza" com a saída de Marcelo Freixo do partido. "É preciso sobreviver para transformar, e é preciso transformar para sobreviver", escreveu em um texto publicado em sua conta no Instagram.

O deputado estadual do Rio Flavio Serafini (Psol) disse que a saída de Freixo do partido lhe causa tristeza."Temos mais de 20 anos de parceria. A luta contra Bolsonaro e sua política de morte é prioridade. O PSOL seguirá forte, em diálogo com Marcelo e quem mais estiver nesta que é a grande trincheira do nosso tempo", declarou.

Na quinta-feira, o deputado federal Marcelo Freixo esteve em reunião do ex-presidente Lula com os deputados federais Alessandro Molon (PSB) e Jandira Feghali (PCdoB), e nomes ligados à esquerda no Rio.