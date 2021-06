Prefeito Eduardo Paes diz que apoiará candidaturas do seu partido (PSD) - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 11/06/2021 10:50 | Atualizado 11/06/2021 11:02

Rio - O prefeito Eduardo Paes (PSD), que recebe nesta sexta-feira o ex-presidente Lula para um almoço no Palácio da Cidade, Zona Sul do Rio, negou que o encontro seja um manifesto de apoio à candidatura do petista à presidência em 2022. O prefeito diz que recebe o ex-presidente institucionalmente e que apoiará os candidatos do seu partido. O presidente da OAB nacional, Felipe Santa Cruz, também participará do almoço.

"Eu tenho enorme prazer em receber o ex-presidente da República que veio ao Rio de Janeiro. Uma visita institucional. Não tem nada a ver com 2022. O PSD vai ter candidatura própria. O presidente do meu partido Gilberto Kassab tem anunciado o nome do presidente do Senado Federal como candidato a presidente da República, é o senador Rodrigo Pacheco que receberá o meu apoio, sendo candidato", afirmou durante coletiva nesta sexta-feira para divulgação do boletim epidemiológico da covid-19 na cidade.

Questionado sobre apoio à candidatura ao governo do Estado de Marcelo Freixo, que anunciou nesta sexta-feira sua saída do Psol , Paes afirmou que seu candidato ao Palácio Guanabara é o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz. "O nome do meu candidato chama-se Felipe Santa Cruz", cravou.

"Na vida pública a gente recebe as pessoas, dialoga. O presidente Lula fez muito pelo Brasil, sempre me tratou com cordialidade, me ajudou muito nos outros mandatos e é com enorme prazer e honra que eu o recebo hoje", finalizou.

O deputado federal Marcelo Freixo anunciou, nesta sexta-feira, sua saída do Psol, partido que era filiado desde 2005. O parlamentar disse que a decisão foi "longamente amadurecida" e que seguirá compartilhando os mesmo ideais do antigo partido. À Veja, ele informou que passará a integrar o PSB.