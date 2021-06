A apresentação do 23° Boletim Epidemiológico foi feita durante a manhã desta sexta-feira (11) - Reprodução / Prefeitura do Rio

Rio - O prefeito Eduardo Paes afirmou que foi procurado pela Conmebol e recebeu o Plano Sanitário da instituição para a organização da Copa América no Rio de Janeiro. Ele preconizou que caso todas as medidas de segurança sejam mantidas, o evento não deve provocar nenhum dano na cidade. O risco de contaminação na capital fluminense ainda é considerado alto em todas as regiões administrativas e a prefeitura decidiu manter o decreto que restringe aglomerações e público em jogos até o dia 28 de junho. As informações foram divulgadas durante a apresentação do 23° boletim epidemiológico nesta sexta-feira (11).

“Nós recebemos finalmente a comunicação oficial da Conmebol apresentando o plano sanitário deles para realização dos jogos da Copa América. Ele respeita o que é determinado pela prefeitura do Rio e o que se pode fazer dentro do nosso decreto. O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, me informou que eles estão seguindo os protocolos e cuidados necessários para realizar o evento no Rio para que isso não se transforme em um problema na cidade”, afirmou Eduardo Paes.

Temos os protocolos para hotel, a Copa América apresentou esses protocolos, eles são muito rígidos, se seguirem esse protocolo estaremos bem seguros. Eles colocam também restrições de circulação em hotéis e delegações, e regras também para as partidas durante o jogo, evitando os contatos que não sejam necessários.

O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, disse que a Conmebol adotou medidas rígidas na circulação das delegações na cidade, nos hotéis, e também com controle nos estádios durante os jogos. Em relação ao risco de possíveis aglomerações no entorno dos jogos, Paes disse que a fiscalização irá acontecer como já ocorre normalmente. Ele citou como exemplo a atuação da prefeitura nos jogos do Flamengo contra o Vasco e disse que já existe um combate efetivo ao descumprimento do distanciamento social.

O decreto prorrogado pela prefeitura do Rio proíbe o funcionamento de boates, danceterias, salões de dança e a realização de festas que necessitem de autorização transitória, em áreas públicas e particulares. A medida também limita o funcionamento de bares, restaurantes e demais atividades comerciais, como shopping centers, serviços turísticos, entre outros.

Foram registrados 1.956 contaminação, 379 casos graves e 137 óbitos pela covid-19 nas últimas 24 horas no município do Rio de Janeiro. O risco de contágio foi classificado como alto em todas as regiões administrativas da cidade. Os números vêm apresentando diminuições desde o final de maio, a média móvel de infecção pela doença nos últimos sete dias apresentou 288 casos.

"Eu não tenho comentário político sobre máscaras, tenho um comentário técnico.A média atual de vacinação é de 30 mil, mas a nossa capacidade é vacinar até 70 mil pessoas por dia. Vamos usar a máscara, principalmente neste período de chuva e inverno, nós contraímos mais doenças respiratórias, então não custa nesse esforço final fazer algo extra", afirmou. A prefeitura do Rio já vacinou 36% de toda a população carioca. Em média, são 30 mil pessoas vacinadas por dia. Eduardo Paes disse que está otimista com a campanha na cidade e anunciou que havendo maior disponibilidade de imunizantes o calendário poderá ser antecipado mais vezes. Ele fez um apelo para que todos mantenham o uso de máscaras um dia após o presidente Jair Bolsonaro anunciar que o Ministério da Saúde vai emitir um parecer desobrigando o uso do material de proteção

O secretário municipal de saúde, Daniel Soranz, disse que a redução dos casos na cidade é também uma consequência positiva da vacinação no Rio. Ele alertou que ainda é cedo para afrouxar as medidas restritivas e afirmou que o número de internações ainda é alto na capital.

“Apesar da gente ter uma melhoria devido à vacina, estamos em um mês de maior sazonalidade da gripe, o mês de inverno naturalmente provoca esse aumento da incidência de gripe, então temos que ter cautela”, disse.