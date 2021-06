O senador Randolfe Rodrigues, vice-presidente da CPI da Covid foi um dos políticos que comentou a declaração de Bolsonaro - Edilson Rodrigues/Agência Senad

O senador Randolfe Rodrigues, vice-presidente da CPI da Covid foi um dos políticos que comentou a declaração de BolsonaroEdilson Rodrigues/Agência Senad

Por iG Último Segundo

Publicado 11/06/2021 08:36

Rio - Após declarar que desobrigará o uso de máscaras em plena pandemia do coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro foi alvo de críticas de políticos. Na tarde desta quinta-feira (10), o presidente disse que pediu para o ministro Marcelo Queiroga editar as medidas de uso obrigatório do equipamento de segurança para aqueles que já tenham sido vacinados contra covid-19 ou tenham sido infectados pelo vírus.



Bolsonaro não deu mais detalhes sobre como a "desobrigação" ocorrerá, já que não há uma norma federal a respeito do uso de máscaras, apenas decretos estaduais e municipais.

Nas redes sociais, o presidente foi referido como “criminoso”, “psicopata”, “assassino”, e “genocida” por políticos.

Publicidade

"Diferente do que Pazuello e Queiroga insistiram à CPI, o Presidente interfere no MS. O Presidente quer desobrigar o uso de máscara diante de 479.791 mortes por covid no país! Uma demonstração clara de como o negacionismo está MATANDO o nosso POVO!", escreveu o senador Randolfe Rodrigues, vice-presidente da CPI da Covid no Senado.

- Diferente do que Pazuello e Queiroga insistiram à CPI, o Presidente interfere no MS.



- O Presidente quer desobrigar o uso de máscara diante de 479.791 mortes por covid no país!



Uma demonstração clara de como o negacionismo está MATANDO o nosso POVO!https://t.co/7DIDG1sxmV — Randolfe Rodrigues (@randolfeap) June 10, 2021

Ciro Gomes também opinou sobre a declaração do presidente nas redes sociais. "Criminoso! Assassino! Bolsonaro quer levar mais brasileiros à morte com suas atitudes anticientíficas. Quem já teve Covid ou foi vacinado continua sendo um possível vetor de contaminação para outras pessoas. Usar máscaras salva vidas!", declarou.

Criminoso! Assassino! Bolsonaro quer levar mais brasileiros à morte com suas atitudes anticientíficas. Quem já teve Covid ou foi vacinado continua sendo um possível vetor de contaminação para outras pessoas. Usar máscaras salva vidas! — Ciro Gomes (@cirogomes) June 10, 2021

"O uso de máscara deve tornar-se símbolo de oposição a este incapaz que nos governa. Como as camisetas de luto nas vésperas do impeachment do Collor. Quando o Congresso perceber que o país ignora as ordens de Bolsonaro e reage em protesto, começará a se mover para derrubar o assassino", afirmou o deputado Federal Kim Kataguiri.

O uso de máscara deve tornar-se símbolo de oposição a este incapaz que nos governa. Como as camisetas de luto nas vésperas do impeachment d Collor. Quando o Congresso perceber que o país ignora as ordens de Bolsonaro e reage em protesto, começará a se mover p derrubar o assassino — Kim Kataguiri (@KimKataguiri) June 10, 2021

O ex-candidato à presidência Guilherme Boulous também se manifestou. "Bolsonaro acabou de dizer que o ministro da saúde assinou uma portaria que retira a obrigatoriedade da máscara para pessoas vacinadas ou que “já foram contaminadas”. A pena do Brasil por manter um genocida no poder será pandemia perpétua!", escreveu.

"Não vamos tirar a máscara. Vamos tirar o Bolsonaro!", completou.





Publicidade