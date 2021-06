Festa de aniversário em ala da Covid em UPA em Mossoró, no Rio Grande do Nort - Reprodução

Publicado 10/06/2021 18:56

Natal - Uma festa de aniversário ocorrida dentro de uma ala de pacientes com Covid virou alvo de investigação da Secretaria de Saúde de Mossoró, no Rio Grande Norte. Em vídeo gravado e publicado nas redes sociais, um paciente de 57 anos e com Covid-19 é visto tirando a máscara de oxigênio para assoprar as velas do bolo. Veja abaixo:

gente pelamordedeus o omi internado com covid e a mulher ainda tira o respirador pra ele soprar em cima do bolo e a enfermeira diz que vai distribuir pra todo mundo da enfermaria pic.twitter.com/Kd9zZ1nj4O — escambichada desquartuda (@gordoretoreal) June 8, 2021

Além do perigo de contaminação por Covid-19, acender velas em ambiente hospitalar não é recomendado, já que pode causar acidentes com equipamentos médicos de oxigênio inflamável. Em nota, a secretaria municipal confirmou que o fogo no local representava um risco.



"A Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró tem clareza de que a conduta mostrada nas imagens não condiz com os protocolos de biossegurança de enfrentamento à Covid-19 amplamente adotados pela pasta e que são válidos para as unidades de Saúde do município. Iremos apurar o caso, uma vez que, só tomamos conhecimento do fato pelas redes sociais", disse a pasta.



Segundo a secretaria, a equipe do hospital foi advertida e um processo administrativo aberto.