Prefeitura do Rio autoriza visita a pacientes internados com covid-19 Reprodução/Internet

Por O Dia

Publicado 17/05/2021 07:54

Rio - A Prefeitura do Rio informou que os pacientes internados com covid-19 agora vão poder receber visitas em unidades hospitalares do município, desde que o visitante tenha tomado a segunda dose da vacina. A decisão foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), os visitantes que tenham completado o esquema vacinal de covid-19, ou seja, foram imunizados há pelo menos 14 dias com a segunda dose, estarão autorizados a visitar pacientes internados com a doença.

Publicidade

Será obrigatório a todos os visitantes a apresentação do comprovante de vacinação em meio físico ou digital, com comprovante de identificação com foto.

"É obrigatório para todos os indivíduos a execução das medidas permanentes de Proteção à Vida, relativas à covid-19, tais como uso de máscaras, e higienização de mãos", diz um trecho da resolução.

Publicidade

Segundo a SMS, as visitas ficam condicionadas as regras previstas para entrada de pessoas, conforme horários já pré-estabelecidos em cada unidade hospitalar, assim como a quantidade de visitantes por dia e por leito.