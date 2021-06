Apartamento do nono andar foi atingido pelas chamas - Reprodução/Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 22:02

Rio - Um incêndio atingiu um apartamento do nono andar de um prédio na Rua Severino Ferreira da Costa, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio, no final da tarde desta sexta-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel da região foi acionado às 17h20 e controlou as chamas. Não houve o registro de feridos.

Ainda de acordo com a corporação, o prédio precisou ser evacuado para a ação dos militares. Ainda não há detalhes sobre o que teria causado o fogo.



Incêndio na Zona Sul



Por conta do incidente, o Centro de Operações Rio (COR) informou que uma faixa da Rua Dias da Rocha ficou interditada por cerca de 2h, na altura da Rua Barata Ribeiro. O trânsito segue lento na região.