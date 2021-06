Cada quilo da pasta base encontrada pode render até 5 kg de cocaína - Divulgação

Cada quilo da pasta base encontrada pode render até 5 kg de cocaínaDivulgação

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 19:28 | Atualizado 11/06/2021 19:32

Rio - Agentes da Policia Rodoviária Federal (PRF) fizeram a maior apreensão de pasta base de cocaína do ano, na tarde desta sexta-feira (11), na Rodovia Rio-Teresópolis. De acordo com a corporação, mais de 100 quilos do material foram encontrados em uma caminhonete que descia a serra, sentido Rio, na altura de Guapimirim. A estimativa é que a carga esteja avaliada em mais de R$ 2 milhões.

A pasta estava em um fundo falso nas laterais da caçamba da picape, com placa de Minas Gerais, abordada pelos agentes. A ação fez parte de uma colaboração entre os agentes da PRF e a CORE, da Polícia Civil.

Em conversa com os policiais rodoviários, o criminoso confessou que buscou o carro já carregado com a droga em Minas Gerais e receberia a quantia de 4 mil reais para entregar em um posto na Av. Brasil, próximo ao complexo da Maré, Zona Norte do Rio. A ocorrência foi encaminhada para a Core.