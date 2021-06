Criminosos foram presos e encaminhados a 52ªDP (Nova Iguaçu) - Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 19:04 | Atualizado 09/06/2021 19:22

Rio - Três homens morreram e quatro foram presos, nesta quarta-feira, durante uma ação conjunta da Polícia Militar em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Com a quadrilha de roubo de cargas, policiais apreenderam duas pistolas, uma granada, carregadores, radiotransmissor e uma quantidade ainda não contabilizada de drogas. As identidades dos suspeitos não foram divulgadas.

A ação, que contou com agentes do 20º BPM (Mesquita), do 21º BPM (São João de Meriti), do 24º BPM (Queimados) e do 39º BPM (Belford Roxo), aconteceu em Danon, em Nova Iguaçu. De acordo com a Polícia Militar, houve confronto entre os criminosos e as equipes.

Após a troca de tiros, três suspeitos ficaram feridos e foram levados para receber atendimento médico no Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Posse. De acordo com a PM, eles morreram depois que chegaram ao local. A ocorrência foi registrada 52ª DP (Nova Iguaçu) e na 56ª DP (Comendador Soares).