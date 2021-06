Sepultamento de Kathlen, na tarde desta quarta-feira, no Cemitério São Francisco de Paula, no Caju - Luciano Belford/Agência O Dia

Sepultamento de Kathlen, na tarde desta quarta-feira, no Cemitério São Francisco de Paula, no CajuLuciano Belford/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 19:39

"O governador Cláudio Castro lamenta profundamente a morte da jovem Kathlen Romeu, 24 anos, grávida de 4 meses. As investigações sobre as circunstâncias que levaram à morte de Kathlen estão a cargo da Polícia Civil", dizia a nota do governo.

Mais cedo, o prefeito Eduardo Paes também falou sobre o ocorrido. Na ocasião ele criticou as políticas públicas e pediu para que "investigue mais e mate menos".

"O que a gente não pode é começar a achar que essas tragédias são naturais. É uma situação que a gente tem que permanentemente manifestar indignação. Não quero aqui, sem a devida apuração, culpar fulano ou beltrano. A gente precisa de uma política de segurança pública que prenda mais, condene mais, investigue mais e mate menos. (...) Eu, como prefeito, fico triste, indignado e acho que não podemos perder a capacidade de se indignar diante se tais fatos", reiterou Paes.

Ainda segundo o prefeito, a segurança pública é um dos maiores desafios do Rio de janeiro. Para ele, a violência afasta o turismo doméstico e internacional da cidade, impedindo o crescimento desses setores.

"Ele vê na televisão bomba explodindo, pessoas armadas. Paulista morre de medo da Linha Amarela e da Linha Vermelha. Acho que questão da segurança pública é o principal desafio para nosso turismo doméstico e internacional", finalizou.