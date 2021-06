Mãe do bebê precisou passar por cirurgia e segue internada no HGNI - Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 18:52

Rio - Um bebê de 1 ano e dois meses morreu, após ser atropelado junto com os pais, nesta segunda-feira (7), no bairro Inconfidência, em Mesquita, na Baixada Fluminense. O motorista do veículo estava embriagado e tentou fugir do local sem prestar socorro, mas foi preso por agentes do programa Austin Presente.



De acordo com o programa Segurança Presente, os policiais foram informados sobre o atropelamento e realizaram buscas pelo condutor. Ele foi encontrado a poucos metros do automóvel, em visível estado de embriaguez e, durante a abordagem, confessou ter atropelado a família.



As vítimas foram socorridas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Queimados, também na Baixada Fluminense, mas o bebê não resistiu. De acordo com a direção da UPA, o pai da criança, que não teve a identidade revelada, recebeu atendimento médico e foi liberado após medicação.



A mãe do bebê, identificada como Thalyta Karen, de 18 anos, precisou ser encaminhada para o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) onde passou por cirurgia no pé e braço. Ela segue internada e seu estado de saúde é estável. A Polícia Militar informou que não houve registro sobre o caso no 20º BPM (Mesquita).



Ainda de acordo com o Segurança Presente, o motorista foi conduzido para 52º DP (Nova Iguaçu) e passou por exame de alcoolemia, que comprovou a embriaguez. Ele foi preso por homicídio culposo. Procurada, a Polícia Civil ainda não se manifestou sobre o caso.