Homem foi preso na residência de uma filha, onde estava escondido - Reprodução

Homem foi preso na residência de uma filha, onde estava escondidoReprodução

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 18:20

Rio - Um homem de 70 anos foi preso nesta quarta-feira (9), acusado de estuprar uma criança de 8 anos, em um condomínio no Pechincha, na Zona Oeste do Rio. A prisão aconteceu depois que policiais civis da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav), com apoio de agentes da Delegacia de Combate às Drogas (Dcod), receberam imagens das câmeras do condomínio sobre o crime e, com ajuda de moradores, identificaram o acusado.



De acordo com a Polícia Civil, após saber do caso por parte dos familiares da vítima, os agentes tentaram encontrar o homem, que não estava em casa. Ele foi preso na residência de uma filha, na Taquara, também na Zona Oeste, onde estava escondido. Ainda segundo a Polícia, em depoimento especial, a criança confirmou que havia sido abusada.



Publicidade

O homem foi preso em flagrante por estupro de vulnerável e foi encaminhado para ser apresentado em audiência de custódia, em Benfica, na Zona Norte do Rio. Suspeitas dão conta de que outras crianças também foram vítimas do mesmo homem, mas ainda não há confirmação de outro caso. As investigações vão continuar para identificar outras possíveis vítimas.