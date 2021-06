Mulher foi baleada na Rua Anita Garibaldi - Agência O DIA

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 09/06/2021 17:39 | Atualizado 09/06/2021 22:35

Rio - Uma mulher morreu após ser atacada a tiros, na tarde desta quarta-feira, na Rua Anita Garibaldi esquina com a Rua Tonelero, em Copacabana, Zona Sul do Rio. Identificada como Ydelci Cardoso Xavier, 45 anos, ela estava sozinha em uma mesa na área externa de um restaurante, quando um homem parou de moto e efetuou ao menos 10 disparos contra a vítima. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital.

Francisco de Assis, garçom do estabelecimento, foi atingido no abdômen. Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel do Humaitá foi acionado e socorreu o homem para o Hospital Municipal Miguel Couto. O estado de saúde dele é grave. Ainda de acordo com a corporação, a mulher morreu a caminho da unidade de saúde.



Segundo Arthur Santos, que presenciou o crime, o tiro foi à queima-roupa. "O rapaz veio de moto pela praça da Anita Garibaldi (Praça Edmundo Bittencourt), parou perto do restaurante, apertou o gatilho uma única vez, disparou à queima-roupa e veio uma rajada. Foi muito rápido. Eu tentei filmar a moto, mas estava sem placa", relatou Santos, que trabalha em um restaurante na mesma rua.



Colegas de trabalho do garçom, conhecido pelo apelido de Neymar, contaram que o funcionário ainda tentou se abrigar dentro do estabelecimento assim que foi atingido, mas acabou se ferindo gravemente.

9 CÁPSULAS FORAM RECOLHIDAS

A Polícia Civil e a PM foram acionadas e isolaram o local para perícia. Inicialmente, agentes da Delegacia do Idoso, que fica perto do restaurante, foram atender a ocorrência.

De acordo com os agentes, o crime foi cometido por um homem com uma pistola calibre .40 de tiro automático. Foram efetuados pelo menos 10 tiros e recolhidas ao menos 9 cápsulas. O caso foi inicialmente encaminhado para a 12ª DP (Copacabana), mas a DH assumiu as investigações.



No local, já foram ouvidas 10 testemunhas, entre funcionários de restaurantes e lojas da rua. Agentes da DH chegaram ao local para realizar a perícia por volta das 18h.

A polícia também busca imagens de câmeras de segurança da região que possam ajudar a identificar o assassino. Ainda não há informações sobre a data e local de enterro de Ydelci.