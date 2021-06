Mulher foi baleada na Rua Anita Garibaldi - Agência O DIA

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 10/06/2021 08:46 | Atualizado 10/06/2021 12:17

Rio - O motoqueiro que atirou contra Ildecy Cardoso Xavier, assassinada na tarde de quarta-feira (9) em Copacabana, na Zona Sul, efetuou pelo menos dez disparos à queima-roupa, de acordo com a Polícia Civil. A mulher de 44 anos estava sentada em uma mesa na área externa de um restaurante, na Rua Anita Garibaldi, esquina com a Rua Tonelero, quando foi atingida. Um garçom do estabelecimento ficou ferido e está internado em estado grave. O autor do crime ainda não foi identificado, e o caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DH).

De acordo com os agentes que estiveram no restaurante, o crime foi cometido por um homem com uma pistola calibre .40 de tiro automático. Foram efetuados pelo menos 10 tiros e recolhidas ao menos nove cápsulas. Cerca de 10 testemunhas foram ouvidas ainda no local, entre funcionários de restaurantes e lojas da rua. A polícia já recolheu imagens de câmeras de segurança da região que possam ajudar a identificar o assassino.

Um homem que trabalha na região tentou identificar a motocicleta usada pelo assassino, mas estava sem placa. "O rapaz veio de moto pela praça da Anita Garibaldi (Praça Edmundo Bittencourt), parou perto do restaurante, apertou o gatilho uma única vez, disparou à queima-roupa e veio uma rajada. Foi muito rápido. Eu tentei filmar a moto, mas estava sem placa", relatou a testemunha.

Na ação, Francisco de Assis, garçom do restaurante, foi atingido no abdômen. Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel do Humaitá foi acionado e socorreu o homem para o Hospital Municipal Miguel Couto. O estado de saúde dele é considerado estável, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Colegas de trabalho do garçom, conhecido pelo apelido de Neymar, contaram que o funcionário ainda tentou se abrigar dentro do estabelecimento assim que foi atingido, mas acabou se ferindo. Ildecy também chegou a ser encaminhada, mas morreu a caminho da unidade de saúde.