Acidente atropelou quatro pessoas, incluindo um casal de idosos que andava na calçada Arquivo pessoal/Agência O Dia

Por Beatriz Perez

Publicado 17/05/2021 11:53 | Atualizado 17/05/2021 14:16

Rio - O carro usado pela motorista que atropelou quatro pessoas em um restaurante em Copacabana , na tarde de domingo (13), era automático. Ela estacionava de marcha à ré quando avançou sobre a calçada e invadiu o estabelecimento, empurrando um segundo veículo que também entrou no local. Segundo a delegada Bianca Lima, da 12ª DP (Copacabana), o exame clínico de embriaguez da condutora deu negativo e ela vai responder em liberdade pelos crimes de homicídio culposo no trânsito e lesão corporal culposa no trânsito.

Casal de idosos caminhava pela calçada quando carro automático invadiu restaurante em Copacabana; confira #ODia pic.twitter.com/3kmGVJtPoe — Jornal O Dia (@jornalodia) May 17, 2021

Um casal de idosos que caminhava pela calçada foi atropelado. Manuel Roque, de 79 anos, foi levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, mas já chegou sem vida à unidade. A companheira Maria Antonia E. de Carvalho, de 73 anos, foi levada para o mesmo hospital. Ela sofreu uma lesão na perna e está sendo avaliada pela equipe de cirurgia.

Dono do restaurante Deck há mais de 20 anos, Leri Lemos conta que nunca tinha vivido nada parecido. "Nunca podia imaginar de um carro entrar aqui dentro. Quando cheguei o senhor estava caído e a senhora, com as pernas quebradas", lembra.

Além do casal, dois clientes do restaurante foram feridos sem gravidade. A idosa identificada como Iracir D. Rosa, de 69 anos, que sofreu ferimentos leves, que foi atendida e liberada ainda no local. A quarta vítima não precisou de nenhum atendimento médico.

Abalada com o acidente, a motorista não saiu do carro e aguardou no local de 12h25, hora do acidente, até o início da noite, após o trabalho da perícia. Ela saiu em uma ambulância.

O prejuízo material do restaurante foi estimado em R$ 10 mil, que será coberto pelo seguro da motorista. O pior, conta Leri, foi a cena de desespero.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os agentes do grupamento de Copacabana foram acionados às 12h28, chegando ao local do acidente às 12h32. Após o resgate das vítimas, seguiram para o hospital às 12h45, chegando lá às 12h53.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 19º BPM (Copacabana) foram acionados para a Avenida Atlântica, para checar uma ocorrência de acidente de trânsito. No local, os PMs apuraram que o motorista perdeu o controle da direção enquanto estacionava o carro e acabou subindo na calçada. O veículo invadiu o restaurante e atropelou quatro pessoas.

A 12ª DP (Copacabana) informou que as investigações seguem em andamento para apurar as circunstâncias do acidente. A motorista, que não teve a identidade revelada, foi encaminhada para exame de alcoolemia. A delegacia aguarda o resultado da perícia realizada no local, laudos de exame de corpo delito e da necropsia e analisa as imagens de câmeras de segurança que registraram o fato. A Polícia Civil informou ainda que testemunhas estão sendo chamadas para prestar depoimentos sobre o caso.

