Eduardo Paes publica mensagem sobre vacinação no Rio: 'Vai ter carnaval!' - Reprodução / Redes Sociais

Eduardo Paes publica mensagem sobre vacinação no Rio: 'Vai ter carnaval!'Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 11:01

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, se mostrou esperançoso com a vacinação contra a covid-19 na capital e publicou uma declaração, na manhã desta quinta-feira, em seu perfil no Twitter incentivando a vacinação de toda a população carioca para ser possível realizar o carnaval em 2022. Nesta quinta-feira, a capital vacina homens e mulheres de 55 anos.

A publicação também traz um vídeo antigo do prefeito em um recuo da bateria em um desfile de escola de samba na Marquês de Sapucaí.

Publicidade

"Tá bom... Tá bom... Eu confesso que isso me estimula sim. É Rio na alma. Xô coronavirus! Bora vacinar! Vai ter carnaval!", escreveu ele.

Tá bom... Tá bom... Eu confesso que isso me estimula sim. É Rio na alma. Xô coronavirus! Bora vacinar! Vai ter carnaval! https://t.co/vCoZ57Umi5 pic.twitter.com/yEKU4KwAT6 — Eduardo Paes (@eduardopaes) June 10, 2021

Publicidade

Na quarta-feira (9), Paes anunciou, através das suas redes sociais, que a cidade irá vacinar todos com mais de 50 até o dia 19 de junho, sábado da próxima semana . Essa é a segunda semana seguida de antecipação do calendário anunciado no fim de maio. A nova programação antecipa em 10 dias a primeira previsão divulgada pela prefeitura para a faixa etária de 50 anos, que estava programada para receber o imunizante no dia 28.

"A gente aqui não para de pensar em como acelerar a vacinação. Então, vai aí mais uma boa notícia. Semana que vem vamos vacinar todo mundo com mais de 50 anos de idade! Inclusive eu na quinta ! Preparem seus braços que a agulha vai entrar! Parabéns e obrigado ao @minsaude, a nossa @oficialfiocruz e o @butantanoficial. #boravacinar", disse Paes na legenda do novo calendário em sua conta no Instagram.

Publicidade

De acordo com o novo cronograma, que é similar ao visto nessa semana, na segunda se vacinam o grupo de 53 anos, com mulheres pela manhã e homens no turno da tarde. Terça mesmo esquema para quem tem 52 anos. Na quarta, a vacinação geral é interrompida para a vacinação dos profissionais da Educação Superior, profissionalizantes e outros. Na quinta, a vacinação geral volta com o mesmo esquema de turnos para a faixa de 51 e na sexta, dia 18, será a vez de quem tem 50 anos. Já no sábado, será feita uma repescagem para quem tiver mais de 50 anos.