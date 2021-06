126ª DP (Cabo Frio) - Foto: Lucas Madureira

126ª DP (Cabo Frio)Foto: Lucas Madureira

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 21:23

Rio - Criminosos sequestraram um casal, nesta terça-feira, em uma joalheria no centro de Cabo Frio, Região dos Lagos. Todas as equipes policiais da Região dos Lagos foram acionadas para o caso. Depois de um tempo, o casal foi libertado em pontos distintos do município. As identidades das vítimas não foram divulgadas.

Segundo a assessoria da Polícia Militar, uma equipe do 25º BPM (Cabo Frio) foi chamada para verificar o sequestro na rua José Waltz Filho. Os agentes montaram bloqueios em diversos pontos do município para prender os suspeitos, que, durante o sequestro, colocaram o homem e a mulher em carros diferentes.

Publicidade

Durante o sequestro, os criminosos colocaram o homem e a mulher em carros diferentes. Ele foi liberado no centro de Cabo Frio e ela, próximo à Estrada do Guriri. Os criminosos fugiram. O caso está sendo investigado pela 126ª DP (Cabo Frio), que tem o objetivo de identificar e prender os suspeitos.