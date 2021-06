Policiais recuperaram mais de R$ 450 mil - Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 21:18 | Atualizado 10/06/2021 21:20

Rio - Policiais da 28ª DP (Campinho) prenderam, nesta quinta-feira, uma quadrilha especializada em roubo de joalherias, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. Segundo a investigação, Rogério Feitosa, Thais Cristina Rosa, Danilo Santos Damasceno, Eduardo de Souza Lima, Ismael dos Santos Ramos e uma menor de 17 anos teriam participado do roubo de uma joalheria em Curitiba, no Paraná, em abril.

De acordo com a Polícia Civil, o grupo se deslocou para o Rio com o objetivo de vender as joias para membros da facção Comando Vermelho. Parte do grupo se escondeu no Parque União, no Complexo da Maré, enquanto outra parte permaneceu em um hotel no Recreio.

Após investigação, o bando foi encontrado no momento em que se encontraram próximo ao hotel. Na ação, foram encontradas joias escondidas em um dos veículos utilizados pelos criminosos, recuperando-se assim mais de R$ 450 mil.

Entre os presos, está Thaís Cristina, ex-funcionária da joalheria, que possui filiais em Curitiba, São Paulo, Beirut e Miami. Os criminosos vão responder por associação criminosa, receptação qualificada, resistência e corrupção de menores.