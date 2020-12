Rio de Janeiro

Eduardo Paes passará o Réveillon no Centro de Operações da Prefeitura

O prefeito eleito do Rio acompanhará como a cidade reagirá aos bloqueios montados na orla das praias para evitar as aglomerações, além de todo o fluxo da logística nos diferentes pontos do município

Publicado 31/12/2020 08:55 | Atualizado há 3 horas