Novo calendário de vacinação terá dia exclusivo para profissionais da Educação Superior, profissionalizante e outrosDivulgação

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 17:07 | Atualizado 09/06/2021 17:56

Rio - O prefeito Eduardo Paes, anunciou, nesta quarta-feira, através das suas redes sociais que a cidade irá vacinar todos com mais de 50 até o dia 19 de junho, sábado da próxima semana. Essa é a segunda semana seguida de antecipação do calendário anunciado no fim de maio.



A nova programação antecipa em 10 dias a primeira previsão divulgada pela prefeitura para a faixa etária de 50 anos, que estava programada para receber o imunizante no dia 28.

"A gente aqui não para de pensar em como acelerar a vacinação. Então, vai aí mais uma boa notícia. Semana que vem vamos vacinar todo mundo com mais de 50 anos de idade! Inclusive eu na quinta ! Preparem seus braços que a agulha vai entrar! Parabéns e obrigado ao @minsaude, a nossa @oficialfiocruz e o @butantanoficial. #boravacinar", disse Paes na legenda do novo calendário em sua conta no Instagram.

De acordo com o novo cronograma, que é similar ao visto nessa semana, na segunda se vacinam o grupo de 53 anos, com mulheres pela manhã e homens no turno da tarde. Terça mesmo esquema para quem tem 52 anos. Na quarta, a vacinação geral é interrompida para a vacinação dos profissionais da Educação Superior, profissionalizantes e outros.



Na quinta, a vacinação geral volta com o mesmo esquema de turnos para a faixa de 51 e na sexta, dia 18, será a vez de quem tem 50 anos. Já no sábado, será feita uma repescagem para quem tiver mais de 50 anos.