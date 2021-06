Wesley Souza foi baleado durante confronto entre PMs e criminosos - Reprodução Internet

Wesley Souza foi baleado durante confronto entre PMs e criminososReprodução Internet

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 20:48 | Atualizado 10/06/2021 08:22

Rio - Um jovem, identificado como Wesley Souza, de 16 anos, foi baleado de raspão, nesta quarta-feira, durante um confronto entre policiais militares e criminosos no Morro do São João, no bairro do Engenho Novo, na Zona Norte do Rio. Segundo parentes da vítima, ele foi atingido ao retornar de compras num supermercado da região. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.



De acordo com a Polícia Militar, agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) São João foram atacados a tiros por criminosos, quando passavam pela comunidade. Após o confronto, os policiais encontraram o jovem ferido de raspão. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal Salgado Filho, no bairro do Méier, também na Zona Norte, onde passou por cirurgia.

Publicidade

O caso está sendo investigado pela 25ª DP (Engenho Novo).

Moradores do Morro do São João fizeram protestos após um jovem ser baleado durante confronto entre PMs e criminosos.#ODia



Crédito: Reprodução Internet pic.twitter.com/LjFCfa3SRH — Jornal O Dia (@jornalodia) June 10, 2021 Após o ocorrido, moradores da região fizeram protestos queimando caixotes de madeira os jogaram nas vias. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), a Rua Barão do Bom Retiro foi interditada por volta das 19h30 e liberada às 21h15.