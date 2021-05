RedeTV convida filha de Renato Gaúcho para integrar programa

Rio - A emissora RedeTV convidou a influenciadora digital e filha de Renato Gaúcho, Carol Portaluppi, para integrar o elenco do programa Galera FC, que vai ao ar nas noites de quarta-feira e tem previsão de estreia para o segundo semestre deste ano. A informação foi publicada pelo 'Uol Esportes'.

Com o convite já feito, a emissora busca angariar audiência ao programa com a popularidade de Carol, que ainda não deu uma resposta para a RedeTV. A influencer já fez trabalhos esporádicos na emissora nos humorísticos 'Pânico' e 'Encrenca'



Carol viralizou na semana passada ao angariar seguidores no Instagram da torcida do Corinthians, clube que negociava com Renato Gaúcho. Ela precisou 'dar satisfações' aos torcedores após o pai recusar o convite do Timão e acabou perdendo mais de 100 mil seguidores conquistados dias antes.



O novo programa será comandado pelo youtuber Júlio Cocielo nas noites de quarta-feira, às 23h30. A atração, que quer aproveitar o pós jogo de competições como Brasileirão e a Copa do Brasil, tem a missão de concorrer diretamente com o 'Segue o Jogo', da Globo, que é transmitido após a rodada.

