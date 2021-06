No IML, a família de Kathlen Romeu, de 24 anos, baleada na cabeça, estava grávida de 14 semanas. Na foto Jacklline de Oliveira Lopes, mãe de Kathlen - Daniel Castelo Branco

No IML, a família de Kathlen Romeu, de 24 anos, baleada na cabeça, estava grávida de 14 semanas. Na foto Jacklline de Oliveira Lopes, mãe de KathlenDaniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 21:58 | Atualizado 11/06/2021 12:09

Rio - Mãe de Kathlen Romeu, a administradora Jacklline Lopes criticou a Farm, empresa em que a filha trabalhava, por ter dito que doaria as comissões das vendas no cupom da designer de interiores para a família. Internautas condenaram a iniciativa da marca, que voltou atrás e pediu desculpas a todos.

"Se querem enaltecer minha filha e deixar viva a memória dela, promovam suas lindas negras, valorizem suas funcionárias, façam uma estampa que tenham algo a ver com a minha filha, façam tributo... Mas não promovam campanhas oportunistas usando nome da minha filha. Vocês erraram, erraram feio, mas depois de tudo isso que estou passando, darei a vocês a oportunidade de se retratarem, não somente nas redes sociais. Aguardo retorno! @eukathlenromeu até o último dia da minha vida você será meu tudo", escreveu.

Publicidade

Em nota, a empresa se desculpou pelo o ocorrido. "A Farm vem a público se desculpar pela ação que envolveu o uso do código de vendedora de Kathlen Romeu nesse momento tão difícil. Entendemos a gravidade do que representou esse ato, por isso, retiramos de uso o código E957. Reverteremos integralmente 100% das vendas geradas através do código no dia de hoje para sua família. E reforçamos que vamos continuar dando todo o apoio necessário de maneira independente, como fizemos desde o primeiro momento em que recebemos a notícia. Olhamos hoje pra FARM com a consciência da nossa função social na redução das desigualdades e seguiremos acelerando todos os nossos programas de inclusão e equidade. Agora o momento é de luto e acolhimento".

Publicidade

MPRJ apura circunstâncias da morte de Kathlen Romeu