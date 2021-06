Policiais são presos em ação contra receptação de carga - Foto: Divulgação / Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 19:58

Rio - Quatro policiais foram detidos, nesta sexta-feira, por receptação de carga roubada em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Além dos policiais, Carlos Augusto Siqueira, dono de um ferro velho, Luciano da Conceição e Wendel da Silva Conceição, donos de depósitos, foram presos em flagrante com parte da carga no local. As identidades dos PMs não foram divulgadas.

De acordo com as investigações da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), o roubo de 30 toneladas de bobina de alumínio aconteceu no dia 7 de junho na Rodovia Washington Luiz. O material interceptado seria derretido para venda de metal por peso. Carlos Augusto, Luciano e Wendel da Conceição responderão por receptação qualificada e associação criminosa.

Os agentes da Polícia Civil identificaram que parte da carga foi levada por PMs para um outro depósito, em Gramacho, Duque de Caxias. Os policiais militares exigiram R$ 30 mil para que a parte restante da carga receptada não fosse levada com eles. Eles foram autuados por concussão e irão responder junto à Corregedoria da PM.