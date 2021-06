Familiares chegaram a informar que a vítima estava desaparecida - Divulgação/Portal dos Procurados

Familiares chegaram a informar que a vítima estava desaparecidaDivulgação/Portal dos Procurados

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 20:15



Rio - O Portal dos Procurados divulgou, nesta sexta-feira (11), um cartaz que pede ajuda nas investigações sobre a morte do taxista Alex Sandro Lopes Correa, de 50 anos. O crime aconteceu no dia 21 de abril deste ano, na Fazenda da Laje, em Conselheiro Paulino , no município de Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio. Na ocasião, o corpo da vítima foi encontrado com marcas de violência e com as mãos amarradas para trás.

O crime é investigado pela 151ª DP (Nova Friburgo), que observou que os ferimentos no corpo indicavam o uso de arma branca. A principal linha de investigação é a de que o taxista foi vítima de latrocínio. Familiares chegaram a compartilhar uma foto de Alex nas redes sociais, informando que ele estava desaparecido e pedindo ajuda para encontrá-lo.



Publicidade

O homem trabalhava no ponto de Olaria, próximo à Praça 1º de maio. O Disque Denúncia recebe informações sobre o caso pelo Zap do Portal dos Procurados pelo número (21) 98849-6099; pelos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. O anonimato é garantido.