Por O Dia

Publicado 22/04/2021 14:37

Os policiais militares do 11º BPM de Nova Friburgo foram acionados na noite desta quarta-feira (21/04) para uma ocorrência de encontro de cadáver, na Estrada Fazenda da Laje, no distrito de Conselheiro Paulino. No local foi encontrado o corpo de um homem, em um barranco de uma via abandonada, que dá acesso a estrada principal, com indícios de crime, mas sem identificação.

O caso foi registrado na 151ª DP (Nova Friburgo), que vai investigar o crime. Apesar de não ter sido divulgada a identidade do homem, existe a suspeita de que ele seja o taxista, de 50 anos, que desapareceu pela manhã, depois de sair do ponto de táxi na Praça 1º de Maio, em Olaria, para uma corrida.