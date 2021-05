Por O Dia

Publicado 28/05/2021 10:04

A Prefeitura de Nova Friburgo publicou no Diário Oficial Eletrônico e ainda emitiu um comunicado na noite desta quinta-feira (27/05) sobre o resultado da licitação para contratação de empresa para prestar o serviço de transporte coletivo no município. A empresa Itapemirim Group LTDA foi a vencedora da dispensa de licitação 017/2021 do Processo Administrativo 1840/2021 e assumirá o serviço no lugar da Nova Faol, que atualmente está responsável pelo transporte por meio de uma determinação da Justiça.

Publicidade

Além disso, existe a possibilidade de que o valor pago da tarifa de ônibus, estipulado no edital em R$ 4,20, seja menor, uma vez que no comunicado a Prefeitura diz que a empresa ainda demonstrou condições de que o serviço de transporte seja prestado “com valor tarifário inferior àquele atualmente praticado no município”.