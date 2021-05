Por O Dia

Publicado 27/05/2021 18:31





Para efetuar o cadastro, que tem duas páginas, as pessoas com deficiência permanente precisam informar dados como o nome completo, CPF, cartão do SUS (CNS), endereço completo e indicação da(s) deficiência(s) permanente(s).



Para fins de inclusão na população-alvo para vacinação serão considerados indivíduos com deficiência permanente aqueles que apresentem uma ou mais das seguintes limitações: A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria de Saúde, iniciou nesta quinta-feira (27/05) o cadastramento de pessoas com deficiência permanente para imunização contra Covid-19. O formulário on-line está disponível no site do município até o dia 2 de junho. O objetivo é coletar informações para definir as estratégias voltadas à imunização deste público de acordo com o número de doses que serão enviadas pelo Governo do Estado.Para efetuar o cadastro, que tem duas páginas, as pessoas com deficiência permanente precisam informar dados como o nome completo, CPF, cartão do SUS (CNS), endereço completo e indicação da(s) deficiência(s) permanente(s).Para fins de inclusão na população-alvo para vacinação serão considerados indivíduos com deficiência permanente aqueles que apresentem uma ou mais das seguintes limitações:

- Motora, que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas;

- Grande dificuldade ou incapacidade de ouvir mesmo com uso de aparelho auditivo;

- Grande dificuldade ou incapacidade de enxergar mesmo com uso de óculos;

- Deficiência intelectual permanente que limite as suas atividades habituais, como trabalhar, ir à escola, brincar, etc;

- Deficiência psicossocial, que são aquelas que, apesar do tratamento e medicação otimizados, mantêm uma condição de sofrimento de longo prazo que as incapacita a terem uma participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas.



O conceito de deficiência psicossocial é definido pela Organização Mundial de Saúde e reconhecido na Lei Brasileira de Inclusão (LBI 13.146/15). As condições clínicas são variadas e o paciente, para ser vacinado, deve apresentar laudo médico que explicite a deficiência psicossocial.