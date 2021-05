Por O Dia

A Secretaria de Cultura de Nova Friburgo publicou nesta quinta-feira (27/05) um comunicado de apoio à vaquinha que foi criada para ajudar a levantar fundos para o artista plástico André Bringuenti. O carioca, radicado no distrito de Lumiar, em Nova Friburgo, foi convidado para participar da exposição no Museu do Louvre, em Paris, chamada Le Carroussel du Louvre, mas os custos para levar seu trabalho são altos, sendo então criada a arrecadação solidária, que tem como meta chegar a R$ 23.300,00.

Bringuenti nasceu no Rio de Janeiro, mas se considera friburguense de coração, tendo se mudado para a cidade em 2001. Talentoso e estudioso, André Bringuenti passou por vários estilos de pintura, o que resultou em um traço bem particular, que o próprio artista batizou de “Bringuentino”. Por essa arte ele recebeu o convite para participar da exposição do Louvre em outubro de 2022.

“Essa é uma grande oportunidade para a minha carreira e, com a ajuda de todos, irei conseguir. Para participar dessa exposição tem um custo alto, que se refere ao envio das obras, documentações necessárias, a galeria que vai me representar e todo o custo da viagem. Para levar adiante esse projeto estou em busca de colaboradores que me ajudem na realização desse sonho”, diz trecho da mensagem escrita pelo artista na página oficial da vaquinha online.

“Quando surge uma oportunidade desse tipo para um artista local é algo fenomenal. Pelo reconhecimento e, principalmente, por ser internacional. E quando o reconhecimento vem também do Poder Público, é bastante simbólico e muito significativo para o artista que levanta o nome da cidade", ressaltou o secretário municipal de Cultura, Joffre Evandro.

