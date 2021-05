Daniel Ávila em foto atual e, ao lado, quando atuou em ’A Viagem’ Reprodução

Por iG

Publicado 01/05/2021 09:00 | Atualizado 01/05/2021 09:08

São Paulo - Sucesso na novela "A Viagem" como o menino carismático Dudu, filho de Otávio Jordão (Antonio Fagundes), o ator Daniel Ávila reapareceu em um ensaio ousado, aos 36 anos. De salto alto, maquiagem e bumbum à mostra, o ex-ator mirim, exaltou o glamour. "Glamour: substantivo masculino, charme pessoal; encanto; magnetismo", escreveu em um dos cliques no Instagram.

Após "A Viagem", o ator esteve nas novelas "O Profeta" e "Floribella", antes de voltar ao circuito independente. Em entrevista à "Quem" no início do ano, Ávila deixou claro que as consequências da carreira como ator mirim motivaram seu afastamento da televisão, contando ter sofrido bullying por seu trabalho.

"Eu tinha toda uma vivência diferente das crianças da minha idade. Convivia com adultos no meu trabalho, viajava muito... Além disso, eu era dois anos mais novo que os meus amigos, tinha cabelo grande...Era bullying direto....até mais sérios de tomar porrada de um grupo, puxarem meu cabelo, me chamarem de viado. Isso mexeu um pouco com a minha espontaneidade, fiquei até mais gordinho", desabafou o ator.