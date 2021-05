Por O Dia

Uma denúncia anônima levou os policiais militares do Serviço Reservado, do 11º BPM de Nova Friburgo até um homem, de 60 anos, que foi detido por posse ilegal de armas, no Parque Dom João VI, nesta segunda-feira (24/05). O caso foi registrado na 151ª DP, onde o suspeito foi autuado e liberado depois de prestar depoimento.

Com o suspeito foram apreendidos um rifle calibre 38 milímetros, um rifle calibre 22 milímetros e dois revólveres, calibre 38 e 22 milímetros.

A conduta de possuir arma de fogo, acessório ou munição, mesmo que não sejam de uso restrito das Forças Armadas, em casa ou local de trabalho, pode levar à prisão por um a três anos e o pagamento de multa.