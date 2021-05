Por O Dia

Publicado 07/05/2021 16:20

A Seção de Comunicação Social do 11º BPM de Nova Friburgo divulgou informações sobre uma ação de combate ao tráfico realizada na manhã desta sexta-feira (07/05), na qual um homem de 35 anos, que se identificou como padre da Diocese Católica Apostólica de Confissão Anglicana e também diretor de uma escola no distrito de Conselheiro Paulino, foi preso por envolvimento com o tráfico de drogas.

Segundo a PM, após receber informações sobre transporte de drogas, os policiais do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) seguiram para a Estrada do Curuzu, em Varginha, e conseguiram interceptar o veículo usado para levar o material e prender os dois ocupantes, de 21 e 23 anos. Com eles foram apreendidos 16 tabletes grandes de maconha, 34 unidades trouxinhas de maconha e 1.143 unidades de maconha em embalagens pequenas.

Colaborando com a ocorrência, os dois suspeitos informaram onde o material seria entregue. Segundo eles, as drogas seriam enterradas em um terreno baldio no bairro Varginha. Além disso, eles identificaram um terceiro suspeito, que seria responsável por guardar o material, levando os PMs até o homem de 35 anos, que se identificou como padre e assumiu seu envolvimento com o tráfico.

Ainda de acordo com a PM, o padre anglicano seria também responsável pela distribuição das drogas para revenda.

Todos os acusados foram encaminhados para a 151ª DP, juntamente com as drogas apreendidas, e o caso foi registrado, continuando os três suspeitos presos por tráfico de drogas.