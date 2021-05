Por O Dia

Os policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), do 11º BPM de Nova Friburgo, em ação de combate ao tráfico na última quinta-feira (22/05), prenderam um homem de 28 anos, na Alameda Barão de Nova Friburgo, em Olaria, com um revólver calibre 39, 19 munições, quatro cordões, um relógio, 219 papelotes de cocaína e cinco unidades de maconha.

Os PMs estavam em patrulhamento de rotina pelo bairro, quando tiveram a atenção voltada para o suspeito, que ao notar a presença dos militares começou a agir de forma estranha. Também foram apreendidos com ele material para endolação das drogas e um radiotransmissor. O preso foi encaminhado para a 151ª DP, onde o caso foi registrado.

Em outra ação, também na quinta-feira, os PMs do Serviço Reservado abordaram um homem de 29 anos, na Rua Ana Matos, no Perissê, com sete tabletes de maconha e quatro unidades de Skank. O fato foi registrado na 151ª DP, mas o acusado foi ouvido e depois liberado, ficando apenas o material apreendido na delegacia.