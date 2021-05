Por O Dia

Publicado 14/05/2021 18:21

Os policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) e do Serviço Reservado (P2), do 11º BPM de Nova Friburgo, atendendo a uma denúncia anônima, realizaram uma batida em uma barbearia que funciona na Rua Maguari, em Riograndina, nesta quinta-feira (13/05), e prenderam um homem de 21 anos por posse ilegal de arma.

O suspeito negou a acusação denunciada, mas em revista ao estabelecimento comercial os PMs conseguiram localizar e apreender um revólver calibre 38, 14 munições do mesmo calibre e ainda três munições calibre 380, que estavam escondidos no forro do teto da barbearia.

Também nesta quinta-feira, os policiais militares do Serviço Reservado prenderam um homem de 29 anos com 12 papelotes de cocaína. Através de denúncia, os PMs chegaram até a Rua Manoel Cristiano Bussinger, no Cordoeira, e conseguiram localizar o suspeito e o esconderijo das drogas que ficava em uma garagem, ao lado de um bar.