Nova Friburgo segue avançando com a vacinação contra a Covid-19, conforme recebe as doses do imunizante enviadas pelo Ministério da Saúde e distribuídas pelo Governo Estadual. Nesta terça-feira (25/05), a Prefeitura divulgou um relatório da vacinação, no qual consta que o município já imunizou 50.629 pesssoas com a primeira dose, o que, levando em consideração a população estimada para 2020 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 191.158 habitantes, corresponde a 26,4% da população.

Até o momento, Nova Friburgo já utilizou 72.681 doses de vacina contra a Covid-19. Deste total, 22.052 já são doses de reforço, o que corresponde a 11,5% da população que já recebeu as duas doses da vacina e entram para a lista de imunizados. Segundo a Prefeitura, considerando a proporção entre vacinados e população estimada, o município segue à frente do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil.

A Secretaria de Saúde ainda ressalta que, mesmo após receber as duas doses do imunizante, a população deve manter a rotina de cuidados para evitar a transmissão da doença: “As medidas de prevenção continuam sendo fundamentais para impedir o surgimento de novos casos de coronavírus. É preciso que todos mantenham, no dia a dia, o hábito de usar máscara corretamente, higienizar as mãos com água e sabão frequentemente, álcool em gel, além de respeitar o distanciamento social e evitar aglomerações em espaços públicos e privados”, destaca.

Sobre os casos, Nova Friburgo registrou, de acordo com o último boletim emitido, 17.598 casos positivos e 602 mortes por Covid-19. Com 32.681 testes realizados, o município tem ainda 8.623 casos recuperados da doença e 15.033, descartados. Ainda existem 50 casos suspeitos, entre os quais 8 mortes, que aguardam confirmação.

Já as taxas de ocupação de leitos exclusivos para tratamento de doentes com Covid-19, considerando os leitos disponíveis nas três unidades particulares, estão em 84% de ocupação dos leitos de UTI e 74% dos leitos clínicos. Quando observada essa taxa apenas no Hospital Municipal Raul Sertã, unidade referência, esse valor fica em 100% de ocupação da UTI e 96,8% dos leitos clínicos.