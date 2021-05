Por O Dia

Publicado 25/05/2021 16:35

Os moradores da Rua Romão Aguilera Campos, via que fica na saída de Olaria para o bairro Cônego, em Nova Friburgo, colocaram a mão na massa e revitalizaram uma área antes usada como local de descarte irregular de lixo, transformando em uma linda pracinha, com canteiro de flores e plantas.

A iniciativa chamou a atenção do subprefeito de Olaria, Cônego e Cascatinha, Matiel Gonçalves, durante a realização de serviço de limpeza nos bairros. Em nome da Prefeitura, ele parabenizou os moradores e afirmou que a subprefeitura apoia projetos como esses, estando à disposição de outras pessoas que tenham interesse em revitalizar pequenas áreas para que não sejam mais utilizadas para jogar lixo.

A parceria da subprefeitura pode ser solicitada, por meio de apresentação de projeto, na sede da administração, que fica na Avenida Júlio Antônio Thurler, 93, no bairro Olaria. O atendimento também é prestado pelo telefone (22) 2521-5533.

Nas últimas semanas, a Subprefeitura de Olaria, Cônego e Cascatinha vem realizando serviços de limpeza, reparos em vias e manutenção de redes de águas pluviais. O cronograma de trabalho tem seguido conforme as reivindicações recebidas pela administração dos bairros.

O serviço diário de roçada, capina, varrição, retirada de lixo e entulho descartado irregularmente e limpeza geral foi realizado, na semana de 17 a 23 de maio, em Olaria, na feira livre; e entre a quinta-feira (20/05) e domingo (23/05) na Via Expressa, incluindo recolocação de mureta, serviço executado com apoio de uma equipe da Secretaria de Mobilidade Urbana (Smomu); e na Rua Vicente Sobrinho, com capina em frente à sede da Smomu.

A limpeza continuou pelo Bairro Bela Vista, nas ruas Alagoas, Goiás, São Paulo Motroni Hugo (junto à pracinha da Rua São Paulo), e Paraná, atendendo a uma antiga reivindicação dos moradores; Vale dos Pinheiros, nas principais vias, incluindo a Alameda Guanabara, na margem do córrego, de onde foram retirados três caminhões de galhos e outros detritos; e no Cônego, na Rua Romão Aguilera Campos.