Por O Dia

Publicado 05/12/2020 13:49

Rio - O presidente do Olaria, Augusto Pinto Monteiro, conhecido como Pintinho, não resistiu à Covid-19 e faleceu na última sexta-feira aos 72 anos. Ele estava internado há uma semana em um hospital particular.

Pintinho presidia o Olaria desde 1995 e estava em seu sétimo mandato. O clube carioca, que disputa a segunda divisão do Campeonato Carioca, publicou uma mensagem nas redes sociais dizendo que é "um dia de muita tristeza para todos que amam o Olaria".

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) também divulgou uma nota de pesar.

"Com extremo pesar, a Federação de Futebol do Estado do Rio comunica o falecimento do presidente do Olaria Atlético Clube, Sr. Augusto Pinto Monteiro, mais conhecido como Pintinho, nessa sexta-feira.



A FERJ se solidariza na dor dos familiares e amigos nesse momento de extrema tristeza para o futebol do Rio de Janeiro."