Por O Dia

Publicado 25/05/2021 10:06 | Atualizado 25/05/2021 10:13

Cumprindo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Secretaria de Finanças, Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Gestão de Nova Friburgo realiza, nesta quarta-feira (26/05), às 15h, no plenário da Câmara de Vereadores, a audiência pública para prestação das contas referentes ao 1º quadrimestre de 2021.

O aviso sobre a audiência foi publicado no Diário Oficial do Município em nome do secretário Hugo Leandro de Carvalho, que convida toda a população a participar da reunião. No entanto, em função das medidas de enfrentamento à pandemia, a entrada na sede do Legislativo poderá ser limitada. A Câmara de Vereadores de Nova Friburgo fica na Rua Farinha Filho, 50, no Centro.