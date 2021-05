Preta Gil Reprodução

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 19:38 | Atualizado 25/05/2021 19:40

Preta Gil contou que, após 14 meses, voltou a praticar atividades físicas. Nas redes sociais, a cantora, de 46 anos, compartilhou algumas fotos fazendo pilates. Numa delas, a artista aparece ao lado do marido, Rodrigo Godoy.



"Durante os últimos 14 meses ficamos parados sem fazer exercícios e a conta chegou com força! Cansaço, dores no corpo, lesões, enfim, efeitos do sedentarismo!", escreveu.



"Resolvemos voltar a nos movimentar e exercitar e pra esse retorno optei por algo que amo fazer que é o pilates e consegui trazer o Rodrigo junto pela primeira vez, do crossfit pro pilates!!! Ele está amando e eu mais ainda, pois um incentiva o outro!!!", explicou Preta.



